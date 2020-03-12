12 Mart 2020, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN İSTİKLAL MARŞI MESAJI

'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan , ""Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum 'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

, 'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, "Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

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