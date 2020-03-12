Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.