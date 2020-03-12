12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
ABONE OL
ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

'da, polisin terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN