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Evinin önünde cesedi bulunmuştu... İngiliz ajanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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İNGİLİZ AJANIN ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

'nda ölü bulunan İngiliz eski ajan evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana gelmesi dolaysıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı vermişti. Öte yandan James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz eski istihbarat subayı 'in düşme anı kameralara yansıdı.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

Evinin önünde cesedi bulunmuştu... İngiliz ajanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı EVİNİN ÖNÜNDE CESEDİ BULUNMUŞTU... İNGİLİZ AJANIN ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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