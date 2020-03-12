Tehlikeli gerginlik! İngiltere ile Rusya uçakları havada karşı karşıya geldi

NATO'nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikatı öncesi bölgede keşif uçuşu yapan Rus uçağı, İngiliz savaş uçakları tarafından sıkıştırılarak bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. İngiliz uçakları, Rus uçağını sınıra kadar takip etti.

NATO'nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikat yapacağını duyurmasının ardından Rus hava kuvvetlerine ait TU-142 tipi keşif ve istihbarat uçağı bölgede uçuş yaptı.

ROTASINDA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde de uçuş gerçekleştiren Rus uçağının dün gerçekleşen uçuşu sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı Rus uçağına yaklaştı. Rus uçağı İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşmasına rağmen rotasında seyretmeye devam etti.

SINIRA KADAR TAKİP ETTİLER

Tehlikeli yakınlaşma bir süre devam ettikten sonra İngiliz uçakları Rus uçağını Rusya sınırlarına kadar takip etti. Hem İngiltere hem Rusya tarafından yapılan açıklamada havada yaşanan gerginlik hakkında kamuoyuna bilgiler aktarılırken olaya ait görüntüler de her 2 taraftan da medyaya servis edildi.