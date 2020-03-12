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Tehlikeli gerginlik! İngiltere ile Rusya uçakları havada karşı karşıya geldi

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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İNGİLİZ VE RUS UÇAKLARI ARASINDA TEHLİKELİ GERGİNLİK

'nun önümüzdeki hafta bölgesinde tatbikatı öncesi bölgede keşif uçuşu yapan Rus uçağı, savaş uçakları tarafından sıkıştırılarak bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. İngiliz uçakları, Rus uçağını sınıra kadar takip etti.

'nun önümüzdeki hafta bölgesinde tatbikat yapacağını duyurmasının ardından Rus hava kuvvetlerine ait TU-142 tipi keşif ve istihbarat uçağı bölgede uçuş yaptı.

ROTASINDA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde de uçuş gerçekleştiren Rus uçağının dün gerçekleşen uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı Rus uçağına yaklaştı. Rus uçağı İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşmasına rağmen rotasında seyretmeye devam etti.

İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme! Havada gerilim... |Video İNGİLİZ UÇAKLARINDAN RUS UÇAĞINA ENGELLEME! HAVADA GERİLİM... |VİDEO

SINIRA KADAR TAKİP ETTİLER

Tehlikeli yakınlaşma bir süre devam ettikten sonra İngiliz uçakları Rus uçağını sınırlarına kadar takip etti. Hem hem Rusya tarafından yapılan açıklamada havada yaşanan gerginlik hakkında kamuoyuna bilgiler aktarılırken olaya ait görüntüler de her 2 taraftan da medyaya servis edildi.

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