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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 /'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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