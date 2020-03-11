Son dakika: CHP'li İzmir Karaburun Belediyesi'ne flaş operasyon! Evraklara el konuldu
Son dakika... İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'ne, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda önemli Karaburun el konuluduğu öğrenildi. Ekipler herhangi bir gözaltı işlemi yapmadı.
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı operasonda, polisin incelemek üzere bazı evraklara el koyduğu öğrenildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri dün mesai saatlerinde CHP'li Karaburun Belediyesi'ne gitti. 9 kişiden oluşan ekip incelemek üzere belediyeden bazı evraklara el koydu. CHP'li bazı yöneticiler ve Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan haberi alır almaz belediyeye gitti.
EVRAKLARA EL KONULDU
Belediyede evraklar ve bilgisayarlarla ilgili inceleme yapıldığı da öğrenilirken soruşturma ayrıntıları netleşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin bir süre önce belediyede yaptığı çalışma ve hazırladığı rapor sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık talimatı ile polis, belediyeye gidip istenilen evraklara ve bazı bilgisayarlara el koydu.
El konulan bilgisayarların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen iki müfettişin raporunda yazan ve savcılık talimatıyla ilgili elektronik cihazlar götürüldü. Müfettişler, şikayet üzerine yaz döneminde işletilen plajlardaki yazar kasa ekstreleri, hesap hareketleri, toplanan ücretler, satılan mal sevkiyat irsaliyeleri gibi konuları yakından incelemişti.
Gelir-gider bütçesi ve toplanan paraların hesaplara aktarılma tarihlerinin üzerinde duran müfettişler özellikle yoğun geçen yaz sezonu sonrasındaki bütçeyi yakın markaja almıştı. Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın şirket müdürlüğü, yakınlarına belediyede kadroların verilmesi gibi konular da şikayet konusu olmuştu. Ayrıca, belediye şirketi Mimosa LTD. ŞTİ'ye devredilen gayrimenkuller, belediye mülkleri ve taşınmazlarla ilgili kararın da incelendiği öğrenildi. Kaynak: SABAH
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