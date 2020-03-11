Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'nin ilk "Çocuk Vizyon Belgesi" hazırlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez hazırlanacak Çocuk Vizyon Belgesi'nde koruyucu ve önleyici hizmetlerden çocuk haklarına uzanan kapsamlı tedbirlere yer verecek.

Bu çerçevede 81 ili kapsayan Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları'nı başlatan Bakanlık, çalıştaylarda uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinden minik temsilcilerin görüşlerini de alıyor.



ÇOCUKLAR DA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Koruyucu ve önleyici hizmetlerde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ekseninde oluşturulacak vizyonda çocuklar da söz sahibi olacak.