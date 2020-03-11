Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'nin ilk "Çocuk Vizyon Belgesi" hazırlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez hazırlanacak Çocuk Vizyon Belgesi'nde koruyucu ve önleyici hizmetlerden çocuk haklarına uzanan kapsamlı tedbirlere yer verecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez hazırlanacak Çocuk Vizyon Belgesi'nde koruyucu ve önleyici hizmetlerden çocuk haklarına uzanan kapsamlı tedbirlere yer verecek.
MİNİK TEMSİLCİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK
Bu çerçevede 81 ili kapsayan Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları'nı başlatan Bakanlık, çalıştaylarda uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinden minik temsilcilerin görüşlerini de alıyor.
ÇOCUKLAR DA SÖZ SAHİBİ OLACAK
Koruyucu ve önleyici hizmetlerde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ekseninde oluşturulacak vizyonda çocuklar da söz sahibi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da vatandaşlardan koronavirüs önlemi!
- Endonezya'da koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti
- Virüsün kalbinde sıcak gelişme!
- Hakurk'ta 4 PKK’lı öldürüldü
- Bakanlıktan koronavirüs paylaşımı
- Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
- CHP, HDP ve PKK aynı masada!
- Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
- İnsan avı için nöbet tutuyorlar!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?