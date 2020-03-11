11 Mart 2020, Çarşamba
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'nin ilk "Çocuk Vizyon Belgesi" hazırlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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BAKANLIKTAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA! İLK KEZ HAZIRLANACAK

, Çalışma ve Bakanlığı, ilk kez hazırlanacak 'nde koruyucu ve önleyici hizmetlerden çocuk haklarına uzanan kapsamlı tedbirlere yer verecek.

, Çalışma ve Bakanlığı, ilk kez hazırlanacak 'nde koruyucu ve önleyici hizmetlerden çocuk haklarına uzanan kapsamlı tedbirlere yer verecek.

MİNİK TEMSİLCİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Bu çerçevede 81 ili kapsayan Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları'nı başlatan Bakanlık, çalıştaylarda uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinden minik temsilcilerin görüşlerini de alıyor.

ÇOCUKLAR DA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Koruyucu ve önleyici hizmetlerde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ekseninde oluşturulacak vizyonda çocuklar da söz sahibi olacak.

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