11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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KARS'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi... Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.47'de Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.47'de Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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