10 Mart 2020, Salı
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THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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THY'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA! ÜCRET ALINMAYACAK

() 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında iç hat uçuşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti() uçuşları hariç satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, iç hat uçuşları ve uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak.

Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek.

Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.

Son dakika: THY hisse geri alımı yapacak SON DAKİKA: THY HİSSE GERİ ALIMI YAPACAK

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