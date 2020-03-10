Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil! Olma ihtimali yüksek!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Koca vatandaşlara kritik bir uyarı yaparak, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Koca vatandaşlara kritik bir uyarı yaparak, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan şöyle;
"TERMAL KAMERALAR YAPILMASI GEREKEN İLK EYLEMDİ"
Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu. Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi.
"BİR HAFTA ÖNCESİNE KADAR ABD TERMAL KAMERAYI TARTIŞIYORDU"
Sınırlarımızı erken dönemde kapattık. Avrupa tedbir almakta gecikti.
Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu.
"20 BİN İRANLI'NIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAMASINI SAĞLADI"
Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı.
"ALMANYA, FRANSA VE İSVİÇRE DAHA BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAK"
İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.
"VİRÜSÜN TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. etmemiz gerek.
VATANDAŞLARA KORNAVİRÜS UYARISI
Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Korona selamı
- Henri Barkey soruşturmasında dikkat çeken ifadeler!
- Bakan Albayrak'tan Uşak ve Denizli teşekkür mesajı
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan o görüntülere ilk tepki
- Beraat isteyen FETÖ'cü kendini cezaevinde buldu
- Esad'ın ensesindeyiz! SİHA'lar tek tek tespit etti
- Önce burnunu kırdı sonra parasını aldı
- Erdoğan müjdeyi verdi! Büyük indirim yolda
- THY'den önemli açıklama! Ücret alınmayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?