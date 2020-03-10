Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil! Olma ihtimali yüksek!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Koca vatandaşlara kritik bir uyarı yaparak, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu." dedi. Öte yandan Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de virüs tespit edilmiş değil. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Koca vatandaşlara kritik bir uyarı yaparak, "Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan şöyle;

"TERMAL KAMERALAR YAPILMASI GEREKEN İLK EYLEMDİ"



Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu. Termal kameralar yapılması gereken ilk eylemdi.

"BİR HAFTA ÖNCESİNE KADAR ABD TERMAL KAMERAYI TARTIŞIYORDU"

Sınırlarımızı erken dönemde kapattık. Avrupa tedbir almakta gecikti.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik. Bir hafta öncesine kadar ABD termal kamerayı tartışıyordu.







"20 BİN İRANLI'NIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAMASINI SAĞLADI"

Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı.







"ALMANYA, FRANSA VE İSVİÇRE DAHA BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAK"

İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.

"VİRÜSÜN TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok ama. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. etmemiz gerek.



VATANDAŞLARA KORNAVİRÜS UYARISI



Risksiz bir ülke yok, yurt dışına çıkılmasın. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor.







