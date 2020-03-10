Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu! Erdoğan'dan Korona selamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Başkan Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp selam verdi.

Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Başkan Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.





BREZİLYA VE MOLDOVA BÜYÜKELÇİLERİ DE GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Her iki program, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.





