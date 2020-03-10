Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı! Başkan Erdoğan’dan Avrupa’ya rest: Ben size 4 katını göndereyim

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Brüksel ziyareti hakkında Çavuşoğlu, ''Yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekler konuşuldu.'' dedi. Öte yandan, Çavuşoğlu Avrupa'yı "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz." sözleri ile eleştirdi. Çavuşoğlu göçmen konusunda Avrupa'ya rest çektiğini "Cumhurbaşkanımız "Şartsız siz alın, ben 4 katını göndereyim" dediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;'



Malumunuz, Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada sadece göç meselesi değil, AB sürecimizde güzel bir şekilde değerlendirildi. Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor. Michael ise Türkiye ile iyi bir diyalog olmadığı için sorunların yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize mülteciler konusunda fon yardımı 3 artı 3 idi. Şu anda birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi. Bunun nedeni ise hep bürokrasi. Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözleri tutmadığını açık.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI... ERDOĞAN'DAN GÖÇMEN ÇIKIŞI: "BEN 4 KATINI GÖNDEREYİM" DEDİ



Cumhurbaşkanımız "Şartsız siz alın, ben 4 katını göndereyim" dedi. Oyalama bitti, bir yol haritası belirlenecek. 26 Mart'a kadar bir yol haritası belirlemeye çalışacağız.

''AB'NİN TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR''



Bu 18 Mart mutabakatının içerisinde yüksek diyalog vardı. AB ise bunun tam tersine diyalogu durdurdu. Sizin ise bize mecburiyetiniz var bu gibi komik kararlar almayın. Dün akşam görüşme önemliydi. Öncelikle ilişkileri geliştirmek için de oldukça önemliydi. Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama adımların atılması lazım. Bu adımlar, AB'nin Türkiye'te dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. AB'ye yalvarır bir pozisyona düşmedik, düşmeyiz de.

''TÜRKİYE'Yİ OYALAMA DEVRİ BİTMİŞTİR''



Bize gelmesin yeter anlayışı olmaz. Bize, bizim sınırlarımıza gelmesin hep dediler. Ama bu göçmenlerin Suriye'ye dönmesi 18 Mart mutakabatında yer almasına rağmen de destek vermeyeceğiz dedik İdlib'de bu kadar insan sınıra dayanmış. Ama onlar biz bu parayı nereye göndereceğiz, nereden nasıl diyorlar devamlı. Biz para peşinde değiliz. İlkeli bir tutum sergiliyoruz. 2016'nın şartları ile, göçmenlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız lazım şeklinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biz yapıcı bir çalışmaya hazırız. Artık Türkiye'yi oyalama dönemi tamamen bitmiştir.

Brüksel'de gerçekleşen zirvede, siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi. 2016'da İdlib yoktu mesela. Terörle mücadeledeki samimiyetsizlikleri nasıl ortadan kaldıracağız, bugünün şartlarında neler yapabilir diyerek bir görüşme gerçekleştirdik.

''YENİ AB YÖNETİMİ, YÜKÜMÜZÜN FARKINDA''



Göçmeler sınıra dayanınca işin ciddiyetini kavradılar. 9 yıldır biz Türkiye'de bu yükü çekiyoruz. Göçmen gelmeyince bir şey demiyorlar. Rakamları paylaşınca ise sadece teşekkür ediyorlar. Bu desteğin verilmemesinin tek sebebi ise hissetmemeleriydi. Yeni AB yönetimi ise Türkiye'nin yükünün farkında.

AB süreci tek taraflı bir süreç değil. İki taraflı adım atmamız gerekiyor.



Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor.







İNGİLİZ BASINI MANŞETTEN VERDİ: ERDOĞAN GÖRÜŞMEYİ TERK ETTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel temasları Avrupa basınında büyük ilgi gördü. İngiliz The Times gazetesi, manşetten verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'yi yeterli sayıda mülteci almamakla suçlayarak toplantıyı terk ettiğini yazdı

The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı.



Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.



THE TIMES'IN ÖZEL HABERİ



Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.

ERDOĞAN TOPLANTIYI TERK ETTİ



Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti. Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

"TÜRKİYE'YLE ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.



DİĞER GAZETELER NE DİYOR?



Başkan Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.



Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.



Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.



Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tutması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.