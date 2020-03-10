Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un casusluk davasında flaş gelişme! İşte istenen ceza
Son dakika haberine göre ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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