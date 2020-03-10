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Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un casusluk davasında flaş gelişme! İşte istenen ceza

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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CASUSLUK DAVASINDA YENİ GELİŞME! İŞTE İSTENEN CEZA

Son dakika haberine göre irtibat görevlisi ’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.

görevlisi 'un, " üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

AYRINTILAR GELECEK...

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar ABD'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

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