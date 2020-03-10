Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Uşak ve Denizli teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Denizli ve Uşak'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımları: