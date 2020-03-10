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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Uşak ve Denizli teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN UŞAK VE DENİZLİ TEŞEKKÜR MESAJI

, " için değişim başlıyor" programı kapsamında dün ve 'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği ve ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan , yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımları:


Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazdı: Bakan Berat Albayrak bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı! SABAH GAZETESİ YAZARI OKAN MÜDERRİSOĞLU YAZDI: BAKAN BERAT ALBAYRAK BU YILA İLİŞKİN HEDEFİ TUTTURMAYA ODAKLI!
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazdı: Bakan Berat Albayrak bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı!

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