Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Uşak ve Denizli teşekkür mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Denizli ve Uşak'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımları:
Teşekkürler Uşak #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/ufddyvE8bb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Mart 2020
Teşekkürler Denizli #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/79Ukfr8GZB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Mart 2020
SABAH GAZETESİ YAZARI OKAN MÜDERRİSOĞLU YAZDI: BAKAN BERAT ALBAYRAK BU YILA İLİŞKİN HEDEFİ TUTTURMAYA ODAKLI!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert tepki
- Casusluk davasında yeni gelişme! İşte istenen ceza
- Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı!
- İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
- Şırnak’ta terör operasyonu: 24 gözaltı
- Esad'ın ensesindeyiz! SİHA'lar tek tek tespit etti
- MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV'de rezalet...
- İçme ve kullanma sularına koruma!
- Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan Avrupa rest çekti!
- Bahçeli'den Yunanistan'a ve Batı'ya sert tepki!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?