10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BM'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

ABD'de vakasının artış göstermesinin ardından alınan tedbirler artırıldı. Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezi koronavirüs endişesi ile tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde Corona virüsünden etkilenenlerin sayısının düne göre 25 kişi arttığını belirterek eyalet genelinde virüsten etkilenen kişi sayısının 142'ye yükseldiğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu sabah itibarıyla New York'ta Corona virüsünden etkilenenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programda kentteki son durumu değerlendiren Blasio, 8,6 milyonluk kentte hayatın normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

BM GENEL MERKEZİ KAPATILDI

Blasio, Corona virüsünün özellikle bağışıklık sistemi bozuk, diyabet ya da kanser gibi çeşitli ciddi hastalıkları olan 50 yaş üstü kişileri daha çok etkilediğini belirterek, kent sakinleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Blasio'nun açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin ziyaretçilere kapatıldığı açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN