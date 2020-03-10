BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

ABD'de koronavirüs vakasının artış göstermesinin ardından alınan tedbirler artırıldı. Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezi koronavirüs endişesi ile tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde Corona virüsünden etkilenenlerin sayısının düne göre 25 kişi arttığını belirterek eyalet genelinde virüsten etkilenen kişi sayısının 142'ye yükseldiğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu sabah itibarıyla New York'ta Corona virüsünden etkilenenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programda kentteki son durumu değerlendiren Blasio, 8,6 milyonluk kentte hayatın normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

BM GENEL MERKEZİ KAPATILDI

Blasio, Corona virüsünün özellikle bağışıklık sistemi bozuk, diyabet ya da kanser gibi çeşitli ciddi hastalıkları olan 50 yaş üstü kişileri daha çok etkilediğini belirterek, kent sakinleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Blasio'nun açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin ziyaretçilere kapatıldığı açıklandı.