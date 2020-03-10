'İdlib'e Çadır Kampanyası' düzenliyorum yalanıyla para topluyordu! O DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika haberi... Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağlamak için, ‘İdlib’e Çadır Kampanyası’ adı altında Türkiye’de yardım toplayan H.K. yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal yardımlaşma platformları ve internet üzerinden "İdlib'e Çadır Kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütüne Bursa'da finansal destek sağlayan H.K.'yı teknik takibe aldı. Yıldırım ilçesinde ikamet eden H.K.'nın, DEAŞ terör örgütü üyelerinin Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki esir kamplarında tutsak olduğu iddiasıyla örgüt üyelerini bu kamplardan kurtarmak amacıyla topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 gün önce yapılan operasyonla H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan H.K., "Terörün Finansmanı ve Terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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