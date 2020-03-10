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Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Champagne ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU KANADALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Champagne arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı , Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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