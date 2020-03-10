Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Champagne ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Champagne arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.