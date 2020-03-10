10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Moskova'daki zirve görüntülerine ilk tepki: Medyatik manipülasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN O GÖRÜNTÜLERE İLK TEPKİ

ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ziyaretine ilişkin Rus basını tarafından servis edilen görüntülerle ilgili "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak ve ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez." dedi.

Başkan , 'de gerçekleştirdiği temasların ardından yurda dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'daki zirveyle ilgili ortaya atılan 'bekletilme' iddialarına sert çıktı.

Başkan Erdoğan'dan Moskova'daki zirve görüntülerine ilk tepki: Medyatik manipülasyon BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MOSKOVA'DAKİ ZİRVE GÖRÜNTÜLERİNE İLK TEPKİ: MEDYATİK MANİPÜLASYON

Başkan Erdoğan'ın değerlendirmeleri şöyle:

Rus medyasının sizin Putin'i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası?
Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak ve ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert tepki: Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık SON DAKİKA: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MOSKOVA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ: RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN