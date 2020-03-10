Başkan Erdoğan'dan Moskova'daki zirve görüntülerine ilk tepki: Medyatik manipülasyon

Brüksel ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Moskova ziyaretine ilişkin Rus basını tarafından servis edilen görüntülerle ilgili "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirdiği temasların ardından yurda dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Moskova'daki zirveyle ilgili ortaya atılan 'bekletilme' iddialarına sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın değerlendirmeleri şöyle:

Rus medyasının sizin Putin'i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası?

Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.