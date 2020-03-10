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Kayseri’de beraatini isteyen eski sağlık çalışanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BERAAT İSTEYEN FETÖ'CÜ KENDİNİ CEZAEVİNDE BULDU

’de / soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve beraatini isteyen eski sağlık personeli Alper K., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alper K., kararın ardından tutuklanarak cezaevine kondu

2'nci görülen davada ihraç sağlık personeli Alper K., hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanık Alper K., üzerine atılı suçlamaları reddedip, beraatini istedi.

6 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Alper K.'yi, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE KONDU

Karar sonrası duruşma salonundaki polisler tarafından adliye polis noktasına götürülen Alper K., işlemelerinin ardından cezaevine konuldu.

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