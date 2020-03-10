Kayseri’de beraatini isteyen eski sağlık çalışanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve beraatini isteyen eski sağlık personeli Alper K., 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alper K., kararın ardından tutuklanarak cezaevine kondu
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ihraç sağlık personeli Alper K., hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanık Alper K., üzerine atılı suçlamaları reddedip, beraatini istedi.
6 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Alper K.'yi, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.
CEZAEVİNE KONDU
Karar sonrası duruşma salonundaki polisler tarafından adliye polis noktasına götürülen Alper K., işlemelerinin ardından cezaevine konuldu.
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