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Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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PKK'NIN İŞBİRLİKÇİLERİNE OPERASYON!

'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

ve il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Güvenlik güçlerince, 'Savur' ve 'Gap-Ruha' kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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