Son dakika: Bakanlıklar harekete geçti! Kadına şiddeti önlemek için yeni adımlar...
Aile, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 8 maddeden oluşan entegre bir mücadele seferberliği başlatıyor. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Peki bu seferberlik paketinin içerisinde hangi maddeler var?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan süreç kadına yönelik şiddetin engellenmesini sağlayacak önemli adımlar içeriyor.
İşte o adımlar;
1- Pop-Up sistemi gelecek: Hakim ve savcılar şiddet uygulayanlarla ilgili ayrı illerde ayrı şikayetler ve tedbir kararlarını daha önce göremiyordu. Artık UYAP üzerinden POP-UP sistemiyle, şüpheli hakkında daha önce hükmedilen tedbirlerin hepsi görülecek.
2- Yerli elektronik kelepçe: İçişleri Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde başlattığı çalışmaları hızlandıracak. Caydırıcı tedbirler daha etkin uygulanabilecek.
3- Hakimlerden öfke kontrolü tedbiri: Şiddet uygulayan kocalar için uzaklaştırma gibi tedbir kararları alınıyordu. Artık şiddet uygulayana özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi tedaviler için sağlık kurumlarına yönlendirme yapılacak.
4- Zorla tedavi kararı: Şiddet uygulayan madde bağımlısı kocalar için tedavi isteğe bağlıydı. Kişi ihtar ediliyordu. Artık dayakçı koca kolluk marifetiyle götürülerek tedavi ettirilecek.
5- İfade alan polis değişmeyecek: İçişleri Bakanlığı aile içi şiddetle mücadele büro amirlikleri kurmuştu. Adalet Bakanlığı'nın önerisiyle eğitim alarak burada görevlendirilen amirler ve polisler asla değiştirilmeyecek.
6- Sağlık Bakanlığı da UYAP'a entegre olacak: Sağlık Bakanlığı tedavi aşamasında şiddet olayının bir parçası ancak Adalet Bakanlığı UYAP sistemine entegre değil. Bu sebeple şiddet gören eşlerle ilgili alınan kararlar ve tedavi süreçlerinde bilgi sahibi olamıyor. Bakanlık artık UYAP'a entegre edilecek.
7- Karakollarda psikologlar olacak: Adalet Bakanlığı karakollarda ifade alan polislerin yanında sosyal çalışmacılar ve psikologların olmasını da istedi. İçişleri Bakanlığı konuyu masaya yatırdı.
8- Kadın hakim ve savcı: Kadına şiddet davaları için HSK'dan kadın hakim ve savcıların görevlendirilmesi ve bu hakim ve savcıların başka davalara bakmaması gündemde.
Akşam
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