AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro göçmen yardımı

Avrupa Birliği, Başkan Erdoğan'ın "AB ülkeleri çifte standart uyguluyor" sözlerinin sadece 1 gün ardından gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Yunanistan sınırındaki göçmen akınını gören AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'a destek verileceğini açıkladı. Leyen, Yunanistan'a 350 milyon eurosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon euro para başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu

Yunan Başbakan Miçotakis eşliğinde Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunan tarafına giden Von der Leyen, mülteci krizi konusunda AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu ve gerekli her türlü desteği vereceğini açıkladı.

LEYEN'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

von der Leyen, Yunanistan'a 350 milyon eurosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon euro para başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu. von der Leyen şöyle konuştu:

Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Gelecek günlerde ve haftalarda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu sadece Yunanistan'ın kontrol altında tutması beklenebilecek bir meselesi değildir. Bu tüm Avrupa'nın sorumluluğudur. Avrupa'nın birliğini ve dayanışmasını test edenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bu hattı tutacağız ve başaracağız. Türkiye bir düşman değil ve insanlar da bir amaca ulaşmanın aracı değiller. Gelecek günlerde bu iki şeyi de hep aklımızda tutacağız."

Yunanistan sınırında hali hazırda bulunan Frontex sınır güvenliği ekibinin hem kara hem de suda hızla güçlendirileceğini aktaran von der Leyen, tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduklarını söyledi.