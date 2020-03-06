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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul'da koronavirüs var' iddialarına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada gündeme oturan 'İstanbul'da koronavirüs teşhisi konuldu' iddialarına cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, söz konusu koronavirüs tanısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

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