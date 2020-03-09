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Bakan Koca'dan yeni koronavirüs bilgilendirmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN YENİ KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ

, 'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. 104 ülkeye yayılan salgının sıkı önlemler nedeniyle 'de görülmediğini belirten Bakan Koca, yurt dışından gelenlerin kurallara uyması gerektiğine işaret etti.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109 bin 405 hasta, 3689 ölüm: 'nün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. , sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.

Arap ülkelerinde koronavirüs artıyor ARAP ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS ARTIYOR
Rusya'da koronavirüs sayısı arttı RUSYA'DA KORONAVİRÜS SAYISI ARTTI
Koronavirüs Avrupa'yı sarıyor KORONAVİRÜS AVRUPA'YI SARIYOR

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