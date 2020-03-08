Rusya'da koronavirüs sayısı arttı
Dünyada hızla yayılan koronavirüs Rusya'da korku salmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 17'ye çıktı.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 17'ye çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bir gün içinde Moskova bölgesinde bir, Kaliningrad bölgesinde bir ve Belgorod bölgesinde bir Rus vatandaşında daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Virüse yakalananların son iki haftada İtalya'ya seyahat ettikleri belirtilen açıklamada, bu kişilerle temas halinde olanların gözetim altına alındığı kaydedildi.
Rusya'da vaka sayısı dün 14 olarak açıklanmıştı.
HOMA, AVRUPA SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI
İran Hava Yolların��n (Homa) Avrupa seferlerini askıya aldığı bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Homa'dan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa ülkeleri, sebep belirtmeksizin Homa'nın uçuşlarını sınırlandırdı. Bu nedenle Homa da Avrupa seferlerini askıya almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ülkede başgösteren Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülke, sınır kapılarını İran'a kapatmış, uçuşları askıya almıştı.
ALMANYA'DA "ETKİNLİKLER İPTAL EDİLSİN" ÖNERİSİ
- Almanya'da katılımcı sayısı bin kişiyi aşacak etkinlikleri iptal etme önerisi
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın nedeniyle katılımcı sayısı bin kişiyi aşacak etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Spahn, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, büyük etkinliklerin iptal edilmesi konusunda çok çekingen davranıldığını belirterek, Kovid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle bu tutumun değişmesi gerektiğini söyledi.
"Yetkili kişilerle yapılan görüşmelerden sonra bin kişiden fazla katılımcısı olan etkinliklerin bir sonraki açıklamaya kadar kesinlikle iptal edilmesini teşvik ediyorum." diyen Spahn, küçük etkinliklerle ilgili ilkelerin Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından belirlendiğini kaydetti.
Almanya'da daha önce salgından dolayı Berlin'de yapılması planlanan Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ve Leipzig Kitap Fuarı gibi çok sayıda katılımcının beklendiği etkinlikler iptal edilmişti.
Öte yandan, RKI'nın verilerine göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 902'e yükseldi.
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