Yunanistan mültecileri durdurmak için Rumlardan destek aldı
Başkan Erdoğan'ın sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupa'yı korku sardı. Kısa sürede 150 binden fazla mültecinin Yunanistan'a geçmesinin ardından, söz konusu ülkenin emniyetinden şiddet ve cinayetler gelmeye başladı. Yunanistan'ın tüm işkenceleri mültecileri yolundan alıkoyamadı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden polis takviyesi aldılar.
Yunanistan, sınırdaki sığınmacı akınına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisinden destek alıyor.
GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rum emniyet güçlerinin Evros'taki Yunanistan ve Avrupa sınırlarında koruma görevi üstlenmek için adadan ayrıldığını belirtti.
Rum medyasında yer alan haberlere göre, 21 polis, Yunanistan'dan gönderilen özel uçakla "Evros" isimli sınır noktasına sevk edildi.
Türkiye-Yunanistan sınırına gönderilen Rum emniyet güçlerinin, Yunanistan'ı sığınmacı akınından korumak üzere görevlendirildiği kaydedildi.
ANASTASİADİS TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU
GKRY lideri Anastasidis, bu sabah Yunanistan sınırına güvenlik gücü gönderme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Rum lider, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonla görüştüklerini ve sığınmacı hareketliliğine karşı Yunanistan sınırının korunmasına destek için güvenlik güçlerini gönderme önerisinde bulunduğunu, bunun da kabul edildiğini belirtmişti.
Türkiye'nin, ülkeden çıkışlarını engellememesi üzerine binlerce sığınmacı, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapılarına akın etmişti.
Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacıları kabul etmemesi ve Yunan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara karşı şiddet uygulaması tepki almaya devam ediyor.
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