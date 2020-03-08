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Başkan Erdoğan Yunanistan sınırındaki çocukları torununa anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN SINIRINDAKİ ÇOCUKLARI TORUNUNA ANLATTI

annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğu hatırlatan Başkan Erdoğan, o görüntüleri torununa izlettiğini belirterek, "Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok" ifadelerini kullandı.

Başkan , 8 Mart dolayısıyla 'nde düzenlenen "'nin Kahraman Kadınları" Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye - sınır hattındaki mültecilere sert müdahalelerde bulunan Yunan Hükümetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğu hatırlattı.

Başkan Erdoğan Yunanistan sınırındaki çocukları torununa anlattı BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN SINIRINDAKİ ÇOCUKLARI TORUNUNA ANLATTI

"BÖYLE BİR ZULÜM VAR"

Torununa da o görüntüleri izlettiğini aktaran Başkan Erdoğan, "O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz değil mi? O Yunanistan sınırına doğru giderken, o tarlalar içerisinde düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir.

Ben torunuma da onu gösterdim. Bak dedim yavrum; bak senin gibi. Düşüyor-kalkıyor; niye, biliyor musun? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var.

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı MİNİK MÜLTECİNİN UMUDA YOLCULUĞU YÜREK SIZLATTI

"BUNLAR KÖTÜ AMCALAR..."

Tabii o da bana soruyor; 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum bunlar kötü amcalar...

Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse onları bile süngülerler... Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin umuda yolculuğu! Yine en çok çocuklar etkilendi... MÜLTECİLERİN UMUDA YOLCULUĞU! YİNE EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ...

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