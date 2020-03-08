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Son dakika: TSK bu fotoğraflarla paylaştı! "Yılmadan, gözünü kırpmadan..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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TSK BU FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTI! YILMADAN...

Son dakika haberi... Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile gücünü her zaman gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerince (), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi."





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