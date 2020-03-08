09 Mart 2020, Pazartesi
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Murat Ağırel davasında yalan haberler yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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MURAT AĞIREL DAVASINDA YENİ GELİŞME

Murat Ağırel hakkında 'hem tutuklama' hem de 'serbest bırakma' kararlarının verildiği yönündeki haberlerin detayları ortaya çıktı. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Murat Ağırel hakkında oluşturduğu tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor ve içinde 'serbest bırakma' ifadesi bulunmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yalan haberlerle sahte belge üretenlere, resmi belgede sahtecilik soruşturması başlattı.

KENAN KIRAN / SABAH

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin; MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

MURAT AĞIREL HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI 10 SAYFADAN OLUŞUYOR

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Murat Ağırel hakkında tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor. Mahkemenin 10 sayfalık kararında; Murat Ağırel'in serbest bırakılmasına yönelik hiçbir kelime yer almıyor.

İşte Murat Ağırel'in tutuklanması için hazırlanan rapor İŞTE HAZIRLANAN GERÇEK RAPOR

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAHTECİLİK SORUŞTURMASI BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiğine yönelik sahte belge üretip yayınlayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturması başlattığı öğrenildi.

İşte Murat Ağırel'in tutuklanması için hazırlanan rapor İŞTE HAZIRLANAN GERÇEK RAPOR

AVUKATLARI TUTUKLAMA KARARINA İMZA ATMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan; Murat Ağırel'in avukatları Gizay Dulkadir, Zehra Aylin Özgür Kırmızıoğlu ve Onur Cingil'in İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına imza atmaktan kaçtığı öğrenildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı tutanakta; şüpheli Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilerek, "Tutuklama kararı UYAP sisteminde onaylandıktan sonra şüpheli ve şüpheli müdaafine tevhimle bildirildiği, uygulama gereği şüpheli ve şüpheli müdaafilerinin imzadan imtina ettikleri, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla tutuklama müzekkerelerinin de onaylandığı anlaşılmakta iş bu tutanak düzenlenmesi hasıl olmuştur" denildi.

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