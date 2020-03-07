Başkan Erdoğan, toplantıda 3 farklı kalem kullandı! Peki 3 kaleminin sırrı ne? İşte tüm detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri ve bakanlar ile sürekli olarak bir araya geliyor, toplantılar düzenliyor. Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatının başından beri kara kaplı deftere sürekli notlar alıyor. Ancak Başkan Erdoğan son toplantıya 3 farklı renkte kalemle girdi. Bu detay toplantıya giren vekillerin bile dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın, kalemleri sık sık değiştirerek not aldığı görüldü. İşte 3 farklı kalemin sırrı…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi hayatının ilk gününden beri eşlik eden, AK Parti'nin siyasi tarihine ilişkin her şeyin yazılı olduğu kara kaplı defteri bilmeyen yoktur. Erdoğan'ın tüm önemli konuları not aldığı ve bugün sayısı yüzleri bulan not defterleriyle ilgili yeni bir ayrıntı dikkatimizi çekti.
Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.
SIK SIK KALEM DEĞİŞTİRDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre; milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan'ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.
AYDA 2 DEFTER BİTİRİYOR
18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan'ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiği biliniyor. İlgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğu öğrenildi.
YENİ BİR İŞARETLEME SİSTEMİ
3 kalem ile konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulduğu öngörülüyor. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığı da bilinenler arasında...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte 108 yıllık Şehitler Tepesi!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert cevap
- Cumhurbaşkanlığından Miçotakis'e cevap
- Başkan Erdoğan Belçika'ya gidecek
- Esad'ın cahil vekiline tokat gibi ders!
- İstanbul'da koronavirüs var mı?
- ABD'den Türkiye'ye ateşkes desteği
- Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
- Diyarbakır'daki bombalı saldırının davasında karar
- HDP Mardin İl Başkanı tutuklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever