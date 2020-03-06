06 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika'ya gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN BELÇİKA'YA GİDECEK

Son dakika haberleri... Başkan 9 Mart'ta Belçika'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirecek...

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