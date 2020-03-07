Son dakika: İlber Ortaylı'dan Esad'ın cahil vekiline tokat gibi ders!

Son dakika haberine göre; Moskova’daki Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin zirvesinin ardından Suriye’nin Halep milletvekili Fares Shehabi bir tweet atarak Türk heyetinin arkasındaki 2. Katerina heykeline dikkat çekmişti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suriyeli Esad'ın vekiline tepki gösterdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suriyeli vekilin tavrı için, "O vekil saçmalamasın. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin'in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur" diyerek tepki gösterdi. Shehabi'nin tarih bilgisinin zayıf olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi:



2. KATERİNA OSMANLI'YI 11 KERE YENMEDİ

"2'nci Katerina Osmanlı'yı 11 kere yenmedi. O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Osmanlı ile iki kere harp ettiler. Kırım için de savaştılar. Küçük Kaynarca'da Osmanlı'yı yenmişti. Kırım ilhak edildi onun zamanında. Suriye vekili her şeyi bıraktı da şimdi bundan mı medet umuyor? 'Şimdi de Putin yenecek, biz de mutlu olacağız mı?' demek istiyor.

ORTADOĞU'NUN HİÇBİR ÜLKESİ BÖYLE RUSÇULUK YAPMADI

Bizim de böyle söyleyecek çok şeyimiz var. Ortadoğu'nun hiçbir ülkesi böyle Rusçuluk yapmadı. Bunların huyu böyledir. Rusya'nın eyaleti mi olacaklar? Rusya'nın tarihte hiç görmediği şekilde... Etrafıyla geçinemeyen bir yer her şeyden önce orası... Bıraksan hepsi birbirini boğazlayacaklar. Suriye'de yüzde 7 azınlık aldı yönetimi götürdü.

KREMLİN'İN TÖRESİ BÖYLE

Kremlin'de her odada, her salonda tarihi bir şahsiyetin resmi, heykeli vardır. Tarihi antikalar vardır. Kremlin'in töresi böyle. Kalkıp da adam 2'nci Katerina'yla övünecek. Herife bak. Ne kadar düzeysiz bir milliyetçilik.

ÖNCE ORADAKİ İNSANLARIN HUZUR VE REFAHINI SAĞLASINLAR...

2'nci Katerina Avrupa kültürü almış bir Alman prensesi. Rusya'da ıslahatlar yaptı. Münevver insanlarla, edebiyatçılarla ahbaplık ediyor, mektuplaşıyor. Müzeler de kurdu. Ama ayaklanmalarda kendi milletini de ezdi. Bu vekilin attığı tweet, tekrar söylüyorum çok düzeysiz bir milliyetçilik. Önce oradaki insanların huzur ve refahını sağlasınlar..."

Hürriyet