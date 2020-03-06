Son dakika: Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabından Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SAAT 12.10 İTİBARIYLA..."
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" ifadelerini kullandı.
detaylar gelecek...
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