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Son dakika: Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAKAN SOYLU TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı , resmi sosyal medya hesabından Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAAT 12.10 İTİBARIYLA..."

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...

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