Başkan Erdoğan o görüşmeyi anlattı: Onun olduğu yere gelmem, aynı fotoğrafa girmem

Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasında 6 saat süren kritik İdlib zirvesinin ardından ateşkes saat 00.01'de başladı. Ateşkesi duyuran Başkan Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor" diyen Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenlere karşı takındığı tavrı eleştirdi ve kendisini Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeye ikna etmeye çalışan Borisov'a da "Onun olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem." dediğini söyledi.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Rusya ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"ONUN OLDUĞU YERE GELMEM, AYNI FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEM"

Açık kapı politikasına geçildiği andan itibaren İdlib'i Avrupa'ya bağladığınız şeklinde bir tespitiniz oldu. Bu tespit bağlamında Avrupa Birliği'nden hangi adımlar gelirse bu açık kapı politikasını gözden geçirebilecek bir süreç başlar? Yoksa artık geri dönülemez bir noktada mıdır? Bir de CHP ile ilgili olarak bir soru sormak istiyorum; Genel Başkanı ısrarla rejimle görüşmeden söz ediyor. Aynı şekilde "Askerimizin Suriye'de ne işi var?" diye başlayan söylemini, "Rejim kendi toprağını savunuyor zaten" diye ifade ediyor. Bunlar rasyonel siyasette bir karşılığı olmayan sözler. Sizce CHP'yi ne motive ediyor, ne azmettiriyor? Yani nasıl bir arka planı var?

Her şeyden önce bizim Yunanistan tarafı ile bu süreçte "Açık kapı artık kapalı mı?" bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Kendi arzularıyla kendi istekleriyle bu insanlar çıkıyorlar. Ama tabi Yunanistan bunlara zulmediyor. Takip ettiğim kadarıyla, en son 5 tane vaka vardı öldürdükleri. Tüm bunların yanında tabi şişleyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır. Tabi bakıyorsunuz bunlar Avrupa Birliği'nden gelenleri böyle farklı yerlerde gezdirip öbür taraftan da maalesef bu uygulamaları sürdürüyorlar.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bize "Sofya'da bir toplantı yapalım" dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de davet etmek istedi. O gün iki tane ölüm vakası vardı. Bu olaydan sonra ben de kendisine dedim ki "Miçotakis'in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem." O gece çok konuştuk, çok ikna etmeye çalıştılar ve sonra iptal edildi. Zira bu işler bu kadar ucuz değil. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını bu siyasetçilerin bilmesi lazım. Dolayısıyla bunlar olmamış olsa belki bu süreç çok daha farklı akacaktı.