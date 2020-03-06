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İdlib ateşkesi sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Bölgede durum sakin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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ATEŞKES SONRASI RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Purin arasında gerçekleşen tarihi zirveden kararı çıkmıştı. Gece yarısı 00.01 itibarıyla başlayan ateşkesin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya tarafından bölgede durumun sakin olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile lideri Putin'in görüşmesinin ardından için alınan kararıyla ilgili 'dan ilk açıklama geldi. RIA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ateşkesin gözlemlendiği ve bölgede durumun sakin olduğu belirtildi.

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İLK AÇIKLAMA GELDİ

İdlib'de Esad rejiminin saldırılarında Türk askerlerinin şehit olması sonucu gerilen -Rusya ilişkileri dün Moskova'da Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'i bir araya getirdi.

Bölgedeki gerginliği dindirmek için yaklaşık 6 saat süren zirveden 'ateşkes' kararı çıkmıştı. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki tarihi İdlib zirvesi dünya basınında büyük yankı buldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ TARİHİ İDLİB ZİRVESİ DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU

"BÖLGEDE DURUM SAKİN"

Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre Rus askeri kaynakları ateşkesin yakından gözlemlendiğini ve bölgede durumun sakin olduğunu duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki İdlib görüşmesi Moskova'da gerçekleşti. Görüşme liderler arasında 2 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerle de 3 saati aşan görüşme gerçekleştirildi. 6 saatlik zirveden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında kararları duyurdu.

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İDLİB'DEKİ ATEŞKES MADDELERİ NELER?

15 MART'TA ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK

Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu. İki ülke, şu hususlarda mutabık kaldı:
* İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde (bugün) saat 00:01'den itibaren durdurulacak.
* M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye ve Rusya Savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.
* Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.

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REJİM SALDIRILARINA ANINDA KARŞILIK VERİLECEK

Maddeler arasında Türkiye'nin rejim saldırıları karşısında cevap verme hakkı detayı da yer aldı.

* Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacak.
* Suriye krizine bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye, Soçi mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmekte kararlıdır."

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