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TSK'dan Suriye'ye sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
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TSK'DAN SURİYE'YE SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırına askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. İdlib'deki kalleş saldırının ardından Esad rejimine ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye bir takviye daha yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

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