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Son dakika: MSB: 184 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
184 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... , bölgesine gerçekleştirilen ile ilgil açıklamada bulundu. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Bakanlık, 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

27 Şubat'ta 'nin bölgesine gerçekleştirilen başarıyla devam ediyor.

, devam eden harekatla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

184 REJİM ASKERİ...

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgil bilgi paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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