Son dakika: MSB: 184 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesine gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgil açıklamada bulundu. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Bakanlık, 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesine gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekatla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
184 REJİM ASKERİ...
Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgil bilgi paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hain saldırı gecesi Kılıçdaroğlu Esad'ı korumuş!
- CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava!
- İdlib katliamcısı öldürüldü
- Bakan Süleyman Soylu Edirne'ye gidiyor
- İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu
- Adana’da PKK operasyonu: 7 gözaltı
- Dünyanın gözü bu zirvede!
- "Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti"
- Suriyelilerden Türkiye'deki akrabalarına çağrı!
- Kemal Kılıçdaroğlu'na Şam'dan davet!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları