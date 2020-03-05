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Başkan Erdoğan Antalya'nın fethinin 813. yılını telgrafla kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
ANTALYA'NIN FETHİNİN 813. YILINI TELGRAFLA KUTLADI

Başkan , Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla, Vali 'na kutlama telgrafı gönderdi. Başkan Erdoğan, 'na teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, telgrafta Başkan Erdoğan, bu yıl "Evimiz " temasıyla düzenlenen fetih kutlamalarına daveti nedeniyle 'na teşekkür etti.

Akdeniz'e açılan kapı Antalya'nın, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı ve ekonomisine değerli katkılarıyla her zaman stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, telgrafında şunları kaydetti:

"Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir olan Antalya, kahraman ecdadımızdan bizlere miras kalan, gösterdiği gelişme ve büyüme ile bizleri gururlandıran, tarihi kültürel ve doğal güzellikleriyle dünyanın önemli şehirleri arasında yer alan güzide şehrimizdir. Antalya'nın fethi münasebetiyle düzenlediğiniz etkinlik vesilesiyle Antalya'mızı bizlere miras bırakan Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'i ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. 813. yıl dönümü etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Teveccüh ve hassasiyet gösterip kadim şehrimiz Antalya'mızın fetih yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Antalyalılar adına saygı ve şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

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