İllerin milletvekili sayısı değişti! YSK'dan son dakika açıklaması
SON DAKİKA... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. İşte illerin yeni milletvekili sayısı ve TBMM dağılımdaki son duruma ilişkin haber...SON DAKİKA: Yüksek Seçim Kurulu bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. TBMM'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişimi TÜİK'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.
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