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İllerin milletvekili sayısı değişti! YSK'dan son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞTİ! YSK'DAN AÇIKLAMA

SON DAKİKA... () 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. İşte illerin yeni milletvekili sayısı ve dağılımdaki son duruma ilişkin haber...

SON DAKİKA: bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. 'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişimi 'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.

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