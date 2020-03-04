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Son dakika: TSK’dan Kuzey Irak’a hava destekli harekat: 9 PKK’lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TSK’DAN KUZEY IRAK’A HAVA DESTEKLİ HAREKAT: 9 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... TSK'dan Kuzey Irak’a hava destekli operasyon: 9 PKK’lı öldürüldü |Video SON DAKİKA HABERİ... TSK'DAN KUZEY IRAK’A HAVA DESTEKLİ OPERASYON: 9 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ |VİDEO

MSB'DEN KARARLILIK MESAJI

Bakanlık ayrıca "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." mesajını verdi.

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