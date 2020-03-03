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Son dakika: Başkan Erdoğan, Dominic Raab'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, DOMİNİC RAAB'I KABUL ETTİ

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip , İngiltere Dışişleri Bakanı ’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip , İngiltere Dışişleri Bakanı 'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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