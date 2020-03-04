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Son dakika: İşte Batı’nın gerçek yüzü! Göçmenler Yunan kara sularından geri itilince...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
İŞTE BATI’NIN GERÇEK YÜZÜ! YUNAN KARA SULARINDAN GERİ İTİLİNCE...

Deniz yoluyla 'ın Midilli Adası'na ulaşmak için yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan kara sularında geri itilince Türk sahil güvenliği unsurlarınca kurtarıldı.

Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'nin ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarından dün sabah denize açılan bir grup düzensiz , Yunan kara sularına girince bu ülkenin sahil güvenliğine yakalandı.

Fırtına nedeniyle zorlanan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına doğru geri itildi.

Botta batma tehlikesi geçiren 49 uyruklu, bunun üzerine Türk sahil güvenliğinden yardım talebinde bulundu.

Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldü.

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