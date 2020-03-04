04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİNDEN MESAJ!

27 Şubat'ta 'de Esad rejimi tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan 34 askerimiz için öğrencileri, anma töreni düzenledi. Akademinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." mesajına yer verildi.

öğrencileri, 'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen askerleri andı.

Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİNDEN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA TÖRENİ

"KAHRAMANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Akademinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN