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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDA ABD HEYETİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi , ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı 'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi , ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı 'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, CRAFT VE JEFFREY İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

MASADA İDLİB VARDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.

Kalın'ın Craft ve Jeffrey ile görüşmesinde, yürütülen operasyonla Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulandı.

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