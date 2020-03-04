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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye "düzensiz göçmen krizi" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB'YE DÜZENSİZ GÖÇMEN KRİZİ MESAJI

Son dakika... Dışişleri Bakanı , 'da görüştüğü () 'e "Ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim." ifadesini kullandı.

Bakan , Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VAKTİ ÇOKTAN GELDİ

Çavuşoğlu, maddeler halinde sıraladığı paylaşımında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim." ifadesini kullandı.

Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve 'deki gelişmeleri ele aldı.

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