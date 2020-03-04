Başkan Erdoğan Rusya'da Putin ile görüşecek
İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Başkan Trump'ın kritik toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
ERDOĞAN'DAN PUTİN AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.
"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"
Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP’den Erdoğan’a ağır hakaret!
- CHP'nin hakareti Meclis'i karıştırdı!
- Şentop TBMM'deki kavga hakkında konuştu
- AB'den Türkiye'ye 170 milyon euro
- TSK Suriye'de hangi hedefleri vuruyor?
- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
- Siyasilerden Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a çok sert tepki
- Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a kınama
- Esad yargılanacak mı?
- AK Parti: Özkoç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?