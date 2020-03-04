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Başkan Erdoğan Rusya'da Putin ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Başkan Trump'ın kritik toplantısında ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama: Beklentimiz... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA: BEKLENTİMİZ...

ERDOĞAN'DAN PUTİN AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.

"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"

Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını vermişti.

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