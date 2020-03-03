Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 14 oldu
Yalova Belediyesi'ndeki 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturmasında tutuklananların sayısı 14'e çıktı. 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldıkları tespit edilen 5 kişi daha tutuklandı.
KENAN KIRAN / SABAH
Yalova Belediyesi'ndeki 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan 5 kişinin Yalova Belediyesi'nden usulsüz olarak 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Yalova Belediyesi'nde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturmasında biri kadın 5 kişi 28 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı.
YALOVA BELEDİYESİ'NİN HESABINDAN USULSÜZ ÖDEME ALINMIŞ
Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;
"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Zimmet suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;
Yalova Belediye Başkanlığından usulsüz olarak toplam 4.375.753,27 TL ödeme alan (E.Ö), (B.B), (S.D.Ç) (C.D.) ve (K.Ö.B) isimli 5 şüpheli şahıs 28.02.2020 günü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmışlar ve tahkikatları devam etmektedir" denilmişti.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik, Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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