03 Mart 2020, Salı
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Son dakika haberi... Sağlık Politikaları Kurulu Erdoğan başkanlığında toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI!

Son dakika haberine göre , Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

, Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

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