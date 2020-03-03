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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İDLİB VE MÜLTECİ MESELESİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

Son dakika: Merkel'den İdlib için ateşkes mesajı SON DAKİKA: MERKEL'DEN İDLİB İÇİN ATEŞKES MESAJI

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