Türk ve Avrupalı arasındaki fark sınır kapıları açılınca yeniden ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın mültecilere sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa'yı korku sardı. 117 bin mültecinin Avrupa'ya adım atmasının ardından Yunan polisi gerçek mermiyle saldırıya geçti. Avrupalıların vahşiliğini gözler önüne sermesiyle akıllara 2015 yılında Şanlıurfa'da yaşananlar geldi. Türk güvenlik güçlerinin mülteci çocuklara davranışı ve Yunan polisinin mültecilere vahşi yaklaşımı arasındaki fark sosyal medyayı salladı.
Başkan Erdoğan yaptığı tüm uyarılara rağmen, Avrupa ülkeleri yapılan mülteci anlaşmasının şartlarına riayet etmeyince sınır kapılarının açılması talimatını verdi. Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere sınır kapılarının açılması üzerine Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerini korku sardı.
TÜRK VE AVRUPALI ARASINDAKİ FARK
117 binden fazla mültecinin Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapması dünya basınında gündem olurken Yunan polisinin aşırı ve orantısız güç kullanmaya başladı. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklara bile şiddet uygulayan Yunan polisi son olarak 2 mülteciyi vurarak öldürdü.
Yunan polisinin sığınmacılara karşı orantısız güç kullanması akıllara Türk güvenlik güçlerini getirdi.
2015 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çekilen bir fotoğraf yeniden gündem oldu. Küçük çocuklara bile şiddet uygulayan Yunan polisi ve bir mülteci çocuğa su veren Türk güvenlik güçleri aynı karede paylaşıldı.
İşte sosyal medyayı "Türk'ün farkı vicdanı" yorumlarıyla sallayan o paylaşım
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